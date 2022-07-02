حرب نفسية أم نوايا خفية.. ما الذي يخطط له انصار التيار الصدري؟

2022/07/02 | 22:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اثارت منشورات لقياديين بارزين في التيار الصدري تساؤلات عديدة عن الخطوة التي يروم انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القيام بها قبيل تشكيل الحكومة الجديدة.وقال مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري في منشور له على موقع الفيسبوك “كونوا على اتم الجهوزية” فيما كتب مسؤول سرايا السلام ابو دعاء العيساوي منشورا […]

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ما الذي يخطط له انصار التيار الصدري؟ أولاً على ايرث نيوز.

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