2022/07/02 | 22:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز ما جاء في كلمة رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال منتدى...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: اقتصاد العراق ريعي معتمد على النفط) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: اقتصاد العراق ريعي معتمد على النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).