القبض على 77 إرهابياً ومطلوباً في كركوك

2022/07/02 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، القاء القبض على 77 إرهابياً ومطلوباً في المحافظة.وذكر بيان لقيادة العمليات تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بإشراف الفريق الركن علي الفريجي قطعات العمليات المشتركة في كركوك تنفذ عمليات تعرضية ضد الارهاب وتتمكن من القاء القبض على 17 ارهابي و 60 مطلوباً".وأضاف، "كما تمكنت ايضا من تدمير 7 اوكار، ضبط 7 اكداس، بالاضافة الى معالجة مايلي: 59 عبوة ناسفة، 24 مقذوفاً، حزامين ناسف، 55 قنبرة هاون، 8 صواريخ".

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