منافس قوي لسيارات نيسان ورينو يظهر من أوروبا

2022/07/02 | 22:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت “MG” عن سيارة كهربائية متطورة تنوي طرحها لتنافس أحدث سيارات الكروس أوفر من نيسان ورينو في الأسواق الأوروبية.

وتشبه سيارة MG4 Electric من حيث الأبعاد مركبات ID.3 الحديثة من فولكسفاغن، لكنها حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و28 سنتيمرا، عرضه 183 سم، ارتفاعه 150 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم.

وجهّزت السيارة بمصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED الحديثة، وسقف بانورامي كبير، أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وشاشة أكبر ثبتت في منتصفها.

وحصلت MG4 Electric على أنظمة شحن لاسلكي للهواتف، وميزات التحكم الصوتي بأنظمة المولتيميديا، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطلق من هذه السيارة نسختان، نسخة بمحرك كهربائي بعزم 170 حصانا، يعمل مع بطارية تكفي لقطع 350 كلم بالشحنة الواحدة، ونسخة أخرى مجهزة بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وبطارية تكفي لقطع مسافة 450 كلم بالشحنة الواحدة، وسيكون بإمكان هذه السيارات التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8 ثوان.

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