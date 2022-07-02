التايمز: رونالدو يبلغ مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل

2022/07/02 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو السماح له بمغادرة فريقه مانشستر يونايتد، في حال تلقى الفريق الإنكليزي عرضا مناسبا خلال فترة الانتقالات الصينية الحالية.

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