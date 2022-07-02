إنستاجرام تتيح لمستخدمي آيفون حذف الحساب

2022/07/02 | 22:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… طرحت منصة إنستاجرام المملوكة لشركة ميتا خيارًا جديدًا يتيح لك اختيار حذف أو إلغاء تنشيط حسابك ضمن المنصة عبر نظام iOS من أجل الامتثال لإرشادات مراجعة متجر التطبيقات المحدثة من شركة آبل التي تفرض الآن على جميع التطبيقات التي تقدم إنشاء الحساب أن تتضمن أيضًا حذف الحساب داخل التطبيق أيضًا.ويعني ذلك أنه […]

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