تفاعلات الساعة.. قيادي كردي: فساد في ملف النفط والغاز بالإقليم

2022/07/02 | 23:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، السبت 2 تموز 2022.القيادي في...

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