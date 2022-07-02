العامري يدعو البنك المركزي لتبني خطة تنمية قدرات الشباب

2022/07/02 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، البنك المركزي العراقي الى تبني ودعم مشاريع خاصة بتنمية الشباب.

وقال العامري في كلمة خلال منتدى الحوار السياسي في مركز بدر للدراسات الاستراتيجية تابعتها (بغداد اليوم) ان "العراق يمتلك طاقات شابة يجب توفير فرص العمل لها".

واضاف ان "شريحة الشباب تعتبر اللبنة الاساسية في تطور وازدهار المجتمعات ونشدد على ضرورة الاهتمام بها".

وتابع ان "المشروع الوطني لتشغيل الشباب مهم جدا ونحن بامس الحاجة له ويجب التثقيف له ومن الضروري جدا ان يلعب البنك المركزي دورا مهما في انجاح هذا المشروع ".

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