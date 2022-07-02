حزب الله: المهمة أنجزت والرسالة وصلت

2022/07/02 | 23:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدر حزب الله اللبناني، مساء يوم السبت، بيانا حول إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه منطقة حقل كاريش جنوب لبنان.وجاء في بيان الحزب: “بعد ظهر يوم السبت قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية”.[…]

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