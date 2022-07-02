الاسد لوزير الخارجية الايراني: نرحب بالحل الذي يخرج سوريا من الحرب

2022/07/02 | 23:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال الرئيس السوري بشار الاسد، السبت 2 تموز 2022، إن إيران جزء من الحل...

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