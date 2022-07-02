فيديو: إمام مسجد يلقى حتفه غرقاً في أحد أنهر السليمانية

2022/07/02 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية دفاع مدني السليمانية اليوم السبت، غرق إمام جامع في نهر “دو جومان” الكائن في قضاء شاربازير بالمحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز: “علمنا اليوم باختفاء مواطن في نهر دوجومان قرب قرية اواكورتي اسمه (هيوا حسين علي)، كان يسبح مع اثنين آخرين من اشقائه”.وأضافت، “توجه فريق السباحة التابع للدفاع المدني إلى […]

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