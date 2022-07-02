2022/07/02 | 23:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بَاتَ لاعب منتخب مصر ونادي أستون فيلا، محمود حسن "تريزيجيه"، على أعتاب الانضمام لنادي طرابزون سبور بطل الدوري التركي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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