2022/07/02 | 23:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قد يكون للمبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة في التربة آثار ضارة على نظام القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة نشرت حديثا في مجلة Cardiovascular Research.وقال البروفيسور توماس مونزل من المركز الطبي الجامعي ماينز بألمانيا إن “تلوث التربة أقل خطورة على صحة الإنسان من الهواء الملوث.لكن الأدلة تتزايد على أن الملوثات في التربة قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات علمية من وجود روابط بين تلوث التربة وأكبر قاتل في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات علمية من وجود روابط بين تلوث التربة وأكبر قاتل في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).