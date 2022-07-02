قيادي كردي: نهب الثروات مستمر من قبل العوائل السياسية في كردستان

2022/07/02 | 23:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي الكردي هوشيار عبدالله، اليوم السبت، أن نهب الثروات مستمر من قبل العوائل السياسية في إقليم كردستان، فيما رأى أن تأجيل انتخابات الاقلیم وسط صمت دولي “فضیحة”.

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