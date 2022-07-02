2022/07/02 | 23:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لو كنت في العراق لما تجرأت على هذا الكلام .. سجال حاد في "نفس عميق" بين نزار حيدر والفتلاوي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -00mpxX9rVY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لو كنت في العراق لما تجرأت على هذا الكلام .. سجال حاد في "نفس عميق" بين نزار حيدر والفتلاوي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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