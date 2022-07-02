عدنان حمد: منتخب أسود الرافدين سيظل بعيداً عن التتويج ويحتاج لتصحيح المسار

2022/07/02 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث تيوز/ يرى مدرب المنتخب الاردني، العراقي عدنان حمد، أن المنتخب العراقي سيظل بعيداً عن التتويج ويحتاج لتصحيح المسار.وقال حمد في حوار لصحيفة البيان الإماراتية إنه “عملت في كافة المنتخبات العراقية، وتوليت قيادة «أسود الرافدين» في أولمبياد أثينا، ونهائيات أمم آسيا في الصين 2004، ولكن في الوقت الحالي الظروف لا تسمح بالعمل في العراق، […]

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