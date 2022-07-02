أمين بغداد يعلن إكمال تطوير شارع 14 تموز

2022/07/02 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، إكمال الاعمال النهائية لتطوير واكساء شارع 14 تموز من ساحة عدن لغاية بوابة بغداد بطول 4 كم ودخوله الخدمة .وقال كاظم خلال جولة ميدانية مسائية له للاشراف على الاعمال النهائية للمشروع وادخاله الخدمة بكامل طاقته الاستيعابية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه " سبق ان شرعت أمانة بغداد بتطوير طريق 14 تموز من ساحة عدن لغاية بوابة بغداد وتم انجاز اكساء الطبقة التعديلية واليوم نشرف على اكساء المقطع الاخير من الشارع بالطبقة النهائية ".وتابع ان "هذا الطريق يعد من اهم الشوارع في العاصمة كونه المدخل الشمالي لمدينة بغداد باتجاه ساحة عدن "، لافتا الى انه "بعد اكمال اعمال الاكساء هناك اعمال تأثيث وتخطيط للشارع بالعلامات المرورية من قبل دائرة المشاريع الى جانب جهود دائرة بلدية الكاظمية من خلال الاعمال الزراعية والتنظيف ونصب الانارة وتطوير ساحة مالك الاشتر ".واكد ان " اليوم ستنتهي الاعمال النهائية وسيفتح الشارع امام حركة السير والمرور وسيدخل الخدمة ، وان هذا الشارع يعد انطلاقة لاكساء باقي الشوارع التي شرعت بتنفيذها امانة بغداد لغرض انجازها وادخالها الخدمة ".

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