حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق 3 طائرات مسيرة فوق حقل نفطي متنازع عليه مع إسرائيل

2022/07/02 | 23:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب الله اللبناني، في بيان أرسله لشبكة CNN، أن حزب الله أعلن مسؤوليته عن إطلاق ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة باتجاه حقل نفطي في منطقة متنازع عليها على البحر المتوسط ​​مع إسرائيل، في "مهام استطلاعية".

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