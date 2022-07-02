حينما النافذة أضيق من مدى.. - حكمت الحاج

2022/07/02 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج قصيدة مشتركة: طلال حماد وحكمت الحاجالنافذة أضيق من المدىوالوقت وراءهايمضي سدىافتح النافذةلا تخش الضباب في الأفقلا تخش المطر في الكلماتوالثلج في الصدر الذي يضيقهي ذي الطريقشقهالست في البحر الغريقلست الزبدأنت أمواجهإذا اضطربكاللهبوسط ألسنة الحريقالنافذة أضيق من المدىوكي يتسع المدىشُقَّ النافذة نصفيننصفا للنداونصفا لل ......





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