الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاعتراض مسيّرات حزب الله.. ويوضح الهدف الحقيقي

2022/07/03 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، السبت، فيديو عبر تويتر أظهر ما قال إنه اعتراض "ثلاث طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل"، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن الهدف الحقيقي لحزب الله هو تعطيل أي اتفاق بشأن ترسيم الحدود مع لبنان.

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