امرأة تطعن زوجها اثناء نومه لإخراج قلبه في النجف

2022/07/03 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر طبي، يوم السبت، بإصابة رجل بطعنات وسددتها له زوجته أثناء نومه وذلك في محافظة النجف.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن احدى مستشفيات دائرة الصحة النجف استقبلت حالة حرجة لرجل تعرض للطعن في منطقة الصدر من قبل زوجته.

وأضاف انه "حسب التحقيقات الاولية كانت الزوجة قد طعنت زوجها اثناء نومه وحاولت اخراج قلبه لكنها فشلت، مبينا، ان "الحادثة وقعت بسبب وجود خلافات عائلية".

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