2022/07/03 | 00:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدمت امرأة، اليوم السبت، على طعن زوجها اثناء نومه في محافظة النجف.وذكر مصدر امني، لايرث نيوز، ان “احدى مستشفيات دائرة الصحة النجف استقبلت حالة حرجة لرجل تعرض للطعن في منطقة الصدر من قبل زوجته حسب التحقيقات الاولية”، مشيرا ان “الزوجة كانت قد طعنت زوجها اثناء نومه وحاولت اخراج قلبه لكنها فشلت”.واوضح […]

ظهرت المقالة في جريمة مروعة..



امرأة تطعن زوجها اثناء نومه في النجف أولاً على ايرث نيوز.

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