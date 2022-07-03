بالصور:تضم مستشفيين واجهزة طبية هي الاولى من نوعها منتصف تموز الجاري افتتاح مؤسسة الشيخ احمد الوائلي الطبية العملاقة

2022/07/03 | 00:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت العتبة الحسينية المقدسة منتصف

الشهر الجاري موعدا لافتتاح اضخم مؤسسة

طبية متطورة وحديثة جهزت باحدث وارقى

انواع الاجهزة والمعدات والتقنيات

العلاجية الطبية التي تعد الاولى من

نوعها في العراق والمنط

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