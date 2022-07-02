العراق يحدد عطلة عيد الأضحى المبارك

2022/07/03 | 00:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية،

الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتأريخ

2/7/2022، ما يأتي: تبدأ عطلة عيد الأضحى

المبارك، يوم السبت، الموافق 9/7/2022،

وتنتهي يوم الخم

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