كاتب عراقي يرد على الكردي باجلان: لماذا تتدخل في شؤون التيار والاطار؟

2022/07/03 | 00:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رد المحلل ضياء ابو المعارج على عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان.... انت من...

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