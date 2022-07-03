2022/07/03 | 00:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد يريد القدوم لصفوف الفريق الكتالوني، كما شدد على أن الهولندي فرينكي دي يونج لن يرحل عن البلوجرانا.وقال لابورتا، خلال تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "رافينيا يريد القدوم لبرشلونة، ولدينا تواصل وتحدثنا مع ليدز يونايتد".وأضاف رئيس نادي برشلونة: "يوجد أندية أخرى تريد رافينيا وقدمت عروضا لضمه".وعن موقف عثمان ديمبلي، أوضح: "من يقبل بشروطنا يبقى، ونحن لا نضع حدودا لأي شيء".وحول فرينكي دي يونج، كشف: "يوجد العديد من الأندية تريد ضمه، وليس فقط مانشستر يونايتد، وليس لدينا أي نية لبيعه، وهو يريد أن يبقى".وأتم: "سأبذل كل شيء ليبقى فرينكي دي يونج، لكن يوجد أيضا مشكلة بسبب الراتب، ولذلك علينا تعديل الأمور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي برشلونة: لن نفرط في دي يونج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي برشلونة: لن نفرط في دي يونج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).