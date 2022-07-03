2022/07/03 | 00:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S90iuKvmxeQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وسم "#جاهزون" يقض مضاجع الاطاريين ويرسم سيناريو مشابهاً لليبيا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وسم "#جاهزون" يقض مضاجع الاطاريين ويرسم سيناريو مشابهاً لليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).