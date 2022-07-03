الأردن توضح نوايا القمة المرتقبة.. هل سيشكل ’ناتو شرق أوسطي’ ضد إيران

2022/07/03 | 00:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرث نيوز/ تحدث وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، حول الضجة التي أثارها الحديث عن “الناتو الشرق أوسطي”، وحقيقة طرح تشكيل تحالف عربي – إسرائيلي ضد إيران.وقال الصفدي في تصريح تابعته ايرث نيوز، إن “ما يطرح عن تحالف اسرائيلي – عربي لمواجهة ايران شيء لم نسمع به في الأردن ولسنا جزءاً منه ولم يطرحه أحد […]

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هل سيشكل ’ناتو شرق أوسطي’ ضد إيران أولاً على ايرث نيوز.

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