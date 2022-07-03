مطاردة هوليودية لمتهمين بالنصب والاحتيال في بغداد

2022/07/03 | 01:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طاردت القوات الأمنية اليوم الأحد، عجلة لأشخاص متهمين بالنصب والاحتيال في العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد وقوع عملية نصب واحتيال تم اخبارنا، بوجود شخصين يقوما بهذه العمليات حيث تم على الفور تعميم أوصاف العجلة على جميع النقاط الأمنية والسيطرة، وأثناء تحديد موقعها ومطارتها، ارتطمت بعجلة أخرى”.[…]

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