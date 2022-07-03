2022/07/03 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت شمسُ "٣-;-٠-;- يونيو" f.naoot@hotmail.com زي النهارده منذ تسع سنوات، أشرقتْ على مصرَ شمسُ ٣-;-٠-;- يونيو الساطعة.



وهذه شهادتي للتاريخ.



(موعدنا ٣-;-٠-;- يونيو)، كانت العبارةَ التي أختتمُ بها جميعَ مقالاتي بجريدة "المصري اليوم"، منذ قررنا، مع طفح الكيل من أخونة مصر، تطهيرَ عرشها العالي من سرطان الإخوان، وإس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمس ٣٠ يونيو - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمس ٣٠ يونيو - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).