ضحية اغتصاب عمرها عشر سنوات تحرم من الإجهاض في أوهايو الأميركية

2022/07/03 | 03:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرمت فتاة تبلغ من العمر عشرة أعوام في ولاية أوهايو الأميركية من الإجهاض، بعدما قضت المحكمة الأميركية العليا بإلغاء قرار قضية "رو ضد وايد" مؤخرا، في خطوة لاقت انتقادات واسعة.

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