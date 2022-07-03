معلومات خاطئة حول مرتبة مصر في إنتاج الزيتون عالميا

2022/07/03 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي خبرا يزعم أن "مصر أصبحت الأولى عالميا في إنتاج الزيتون بزراعة 53 مليون شجرة".

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