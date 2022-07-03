مسؤول أميركي سابق: سياسة واشنطن تجاه السعودية وإيران

2022/07/03 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الولايات المتحدة تلعب لعبة محفوفة بالمخاطر مع السعودية وإيران" عنوان مقال نشره موقع "ذا هيل"، يتحدث عن السياسة التي تتبعها واشنطن تجاه الرياض وطهران.

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