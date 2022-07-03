2022/07/03 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، الصادق بلعيد أن "نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة" وتم تقديمه للرئيس قيس سعيد.

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