"ناتو" شرق أوسطي.. التوضيح حين يصبح استحقاقاً واستدراكاً 

2022/07/03 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسناً فعلت الحكومة الأردنية حين أقدم وزير خارجيتها، وإن متأخراً، بعض الشيء، على توضيح الموقف الأردني من حكاية "الناتو الشرق أوسطي"، فقد أثارت تصريحات أدلى بها الملك عبد الله الثاني لشبكة “CNBC”، ضجيجاً هائلاً في عموم عواصم المنطقة، وانشغل بتفسيرها، سياسيون ودبلوماسيون وإعلاميون من مختلف العواصم والمحاور، بعد أن عبّر بشكل مقتضب وغامض ومشروط، عن استعداده لدعم "ناتو شرق أوسطي"، في رده على سؤال للإعلامية في الشبكة، هادلي غامبل.

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