بشار الأسد: علاقة سوريا وإيران يمكن وصفها بـ

2022/07/03 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن العلاقات المتينة التي ترسخت خلال عقود مضت بين بلاده وإيران، يمكن وصفُها بأنها "تحالف الإرادة" في مواجهة مساعي الهيمنة الغربية على العالم، على حد تعبيره.

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