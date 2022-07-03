إيسكو يفاضل بين اشبيلية وريال بيتيس

2022/07/03 | 07:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد تقرير صحفي إسباني، إن إيسكو ألاركون، لاعب وسط ريال مدريد، استقر على وجهته الجديدة.ورحل إيسكو عن صفوف ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده في سانتياجو برنابيو.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال بيتيس وإشبيلية يسعيان للفوز بخدمات إيسكو في الموسم المقبل.ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن إيسكو يفضل الانتقال إلى صفوف إشبيلية، والذي بدأ يناطح كبار الليجا في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن جولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، يرغب في ضم إيسكو بدلا من زميله داني سيبايوس.وأوضحت الصحيفة، أن إيسكو مطالب بخفض راتبه أولا قبل التفكير في الانتقال سواء لإشبيلية أو بيتيس.وكان إيسكو يتقاضى راتبا في ريال مدريد قيمته 6 ملايين يورو، وهو رقم يصعب على أي من الناديين الاقتراب منه.وارتبط اسم إيسكو أيضا بأندية ميلان وروما من إيطاليا، وجلطة سراي من تركيا.المصدر / كورة

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