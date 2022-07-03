الأهلي يصل نهائي كأس مصر للمرة الـ53.. كيف جاءت ردود الفعل على الظهور الأول لريكاردو سواريش؟

2022/07/03 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل نادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر، نسخة 2021، بعد تغلّبه على بتروجيت بهدفين دون رد، في المواجهة الّتي جمعتهما ضمن الدور النصف نهائي.

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