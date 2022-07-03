حصد أكثر من 30 مليون مشاهد على

2022/07/03 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا تفعل إذا استدرت للحظة فقط لينتهي بك المطاف وجهًا لوجه مع أسدٍ يافع؟ وهذا ما حصل بالتحديد في مقطع فيديو بُث على الإنترنت تم توثيقه في حديقة وطنية في جنوب أفريقا.

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