المنافذ الحدودية: ضبط عجلة مخالفة للضوابط في الشلامجة

2022/07/03 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط عجلة مخالفة للضوابط في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “ومن خلال إجراء الكشف والمطابقة والتدقيق للمواد في نقطة البحث والتحري تبين وجود تغيير في وصف المادة المحملة حيث تم ضبط مادة (برميل سعه 220 لتر) والمصرح عنه بحسب […]

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