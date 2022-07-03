مادة في الأسماك يمكن لاستهلاكها المفرط أن يزيد من خطر الإصابة بألزهايمر

2022/07/03 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم أن الأسماك تعرف بأنها “غذاء الدماغ” نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من أوميغا 3، إلا أن الأبحاث تربطها أيضا بمرض ألزهايمر.ووجد الباحثون أن هذا النوع من اللحوم يحتوي على آثار من الزئبق.وبعض الأسماك تحتوي معدلات أعلى من هذا العنصر من غيرها.واستهلاك الكثير من هذا السم العصبي يمكن أن يجهد […]

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