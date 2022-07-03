2022/07/03 | 08:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CQwN5GDJgO8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنو الأنبار يشكون انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الأمبير للمولدات الأهلية | تقرير: معاذ الدليمي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنو الأنبار يشكون انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الأمبير للمولدات الأهلية | تقرير: معاذ الدليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).