الخزعلي: قادرون على وضع تركيا تحت طائلة البند السابع

2022/07/03 | 08:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت الخبيرة القانونية الدكتورة راقية الخزعلي، ان العراق بامكانه مقاضاة تركيا جراء عدوانها على أراضيه ووضعها تحت طائلة البند السابع.وقالت الخزعلي لـ /المعلومة/، ان “ميثاق الأمم المتحدة يمنع أي دولة ضمن منظمتها من الاعتداء او تغلغل في أراضيها من دون وجود سبب مشروع صادر من قبل محكمة دولية او منظمة الأمم المتحدة، […]

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