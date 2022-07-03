الحاج: تركيا فشلت بدعم الإرهاب وتتواجد شمالي البلاد للاستحواذ على الغاز

2022/07/03 | 08:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كاظم الحاج، ان تركيا تركز تواجد قواتها قرب حقول الغاز شمالي البلاد بهدف السيطرة على هذه الثروة، لافتا الى ان انقرة فشلت بدعم الإرهاب داخل العراق بعد الانتصار الذي حققه الحشد الشعبي.وقال الحاج لـ /المعلومة/، ان “تركيا قد تم افشال مخططها في دعم داعش واستغلاله في فرض امر واقع […]

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