الأمن السعودي يعلن القبض على مصري بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج

2022/07/03 | 08:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات السعودية القبض على مقيم مصري لإعلانه توفير سكن ونقل للحجاج بغرض الاحتيال.وفي بيان له، قال الأمن العام السعودي موضحا: “قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية، لإعلانه عبر شبكات التواصل الاجتماعي توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال”.وأشارت إلى أنه “جرى إيقاف المتهم […]

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