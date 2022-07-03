31 مليون دولار حجم الدعم الشهري لاسعار البنزين في كردستان

2022/07/03 | 09:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن وزارة الثروات الطبيعية توفر البنزين مباشرة للمواطنين بالسعر المدعوم بطريقتين بحيث تنفق شهريا 31 مليون دولار لدعم أسعار الوقود.

وأشارت الدائرة في إحصائية إلى أن الطريقة الأولى للتوزيع عبر إنتاج مليون لتر من البنزين يوميا بسعر 690 ديناراً من قبل مصفاة “كار” من خلال 25 ألف برميل من النفط توفر وزارة الثروات الطبيعية.

وأضافت أن 1050 ديناراً تكلفة سعر اللتر الواحد من البنزين يترتب على وزارة الثروات الطبيعية، وتعطيه حكومة إقليم كوردستان لعدة شركات بقيمة 630 ديناراً للتر الواحد، وتلك الشركات تمنحه لمحطات تعبئة الوقود بـ 670 ديناراً وهذه المحطات تبيعه بـ690 ديناراً.

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