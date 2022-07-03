متلازمة يمكن أن تسبب “فقدان البصر” في الطقس الحار

2022/07/03 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يمكن أن يحدث فقدان البصر بدرجات متفاوتة، ولأسباب مختلفة معروفة.ووجد أن أحد أنواع فقدان البصر، والذي يحدث خلال التعرض لدرجات حرارة عالية، يتطابق مع العديد من الاضطرابات.وعندما تضعف درجة حرارة الجسم المرتفعة الرؤية، تعرف هذه الحالة باسم “ظاهرة أوتهوف”.ومن المعروف أن المتلازمة المؤقتة تعطل الإشارات بين العينين والدماغ، ما يؤدي […]

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