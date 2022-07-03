3 قتلى على الأقل بانفجارات بمنطقة بيلغورود في روسيا

2022/07/03 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فياتشيسلاف جلادكوف، الحاكم المحلي بمنطقة بيلغورود الروسية، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، ولحقت أضرار بعشرات المباني السكنية في منطقته بعد أن تعرضت لانفجارات في وقت مبكر من صباح الأحد.

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