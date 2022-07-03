ليوث الرافدين يتفوقون على لبنان ودياً

2022/07/03 | 09:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب منتخب شباب العراق على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف دون رد.وتواجه الفريقان في الإطار الودي على ملعب الشعب الدولي.وجاءت ثلاثية ليوث الوافدين عن طريقِ اللاعبين كاظم رعد في الدقيقة (19) وعلي شاخوان في الدقيقة (34) وعبد القادر طارق في الدقيقة (84).وسيتواجه المنتخبان مجدداً يوم الثلاثاء المقبل في إطار تحضيراتهما للمشاركة […]

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