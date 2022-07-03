مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير بين ديالى وكردستان

2022/07/03 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاحد بمصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير بين ديالى وكردستان.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “حادث سير وقع طريق كلار قرب الحدود بين ديالى وكردستان ما ادى الى مصرع مدني واصابة ثلاثة اخرين” مبينا انهم “بحالة حرجة”.واضاف “تم نقل الجثة الى الطب العدلي والمصابين لمستشفى قريب لتلقي العلاج […]

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